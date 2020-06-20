Президент США отказался вводить санкции против Турции

Турция смогла избежать санкций за покупку российских С-400 благодаря личному решению президента США Дональда Трампа. Об этом рассказал в своей книге экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, пишет Росбалт.

По его словам, на санкциях настаивали в Конгрессе, однако Трамп предпочел не портить отношений с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом — стратегическим партнером и союзником по НАТО.

Болтон напомнил также, что США также не выполнили большую часть угроз относительно поставок истребителей F-35.

Напомним, во вторник поступила в продажу книга бывшего советника президента США под названием «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома». Трамп выступал против ее публикации, но суд дал добро.