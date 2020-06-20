До 10 лет тюрьмы за порчу памятников в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что порча памятников в стране будет караться лишением свободы на срок до 10 лет. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.

"Я разрешил федеральному правительству арестовывать всех, кто занимается вандализмом и разрушает памятники, статуи и другую федеральную собственность в США, и применять к ним (наказание) вплоть до десяти лет лишения свободы в соответствии с законом о сохранении мемориалов ветеранам и другими касающимися этого вопроса актами", - приводит ТАСС слова Трампа.

Глава Белого дома заявил, что его распоряжение вступает в силу немедленно и может применяться в отношении уже совершенных актов вандализма.

Очередная волна борьбы с памятниками политическим деятелям прошлого началась в Соединенных Штатах на фоне массовых протестов в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Акции протеста часто перерастали в беспорядки и грабежи. В некоторых случаях вандалы крушили памятники деятелям Конфедерации, были снесены несколько памятников мореплавателю Христофору Колумбу, а также монумент первому президенту США (в 1789-1797 годах) Джорджу Вашингтону.