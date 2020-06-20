Болтон рассказал о планах Трампа выйти из НАТО

Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон рассказал о намерениях американского лидера Дональда Трампа пригрозить лидерам НАТО на саммите в 2018 году выходом США из альянса, если они будут продолжать поддерживать проект газопровода «Северный поток – 2», передает РИА Новости.

Об этом Болтон написал в книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома», которая поступила в продажу во вторник.

Экс-советник пишет, что в день саммита президент позвонил ему и спросил, готов ли он к «большой игре сегодня». После этого он продолжил: «Я очень уважаю НАТО, но с нами обращаются несправедливо. К первому января все страны должны платить 2% ВВП, мы простим долги, или мы уходим. Пока мы не ладим с Россией, мы не будем в НАТО, где страны НАТО платят миллиарды России. Мы уходим, если они согласятся на этот газопровод», - процитировал Болтон их разговор.

После этого, как рассказывает бывший советник, он переговорил об угрозе Трампа выйти из НАТО с госсекретарем Майком Помпео, и они решили убедить его остаться в альянсе, но, возможно, сократив взносы в операционный бюджет альянса с 22 до 15 процентов. В результате в своей речи Трамп поступил по совету Болтона - он заявил о своей поддержке НАТО, но подверг критике те страны альянса, у которых до сих пор маленькие оборонные бюджеты.