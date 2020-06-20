В Британии возобновят работу пабы, музеи и парикмахерские

Рестораны, пабы, кинотеатры и музеи вновь откроются в Великобритании с 4 июля в рамках очередного этапа снятия введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений, объявил, выступая во вторник в парламенте, премьер-министр страны Борис Джонсон.

"Мы можем уменьшить обязательную социальную дистанцию, которая сейчас составляет два метра… Где возможно соблюдать дистанцию в два метра, стоит делать это, но если это невозможно, то нужно соблюдать дистанцию не менее одного метра... Уменьшение социальной дистанции позволяет нам перейти к следующему этапу смягчения ограничений. И хотя некоторые виды деятельности будут разрешены, другие не будут. Мы не можем отменить все ограничения одновременно, так что нам приходится принимать трудные решения", - сказал Джонсон.

"С четвертого июля любые две семьи могут собираться вместе в любой обстановке, на улице или в помещении. Но мы не рекомендуем встречи нескольких семей в помещении, потому что это создает повышенный риск передачи инфекции", - добавил Джонсон.