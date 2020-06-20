Как сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы, в рамках посещения было изучено исполнение поручений президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, проведены встречи с пограничниками, находящимися на боевых позициях на линии фронта, состоялось ознакомление со служебными и жилищными условиями личного состава, с ходом строительства новых дорог и оборонительных стен.

Были проверены мероприятия по организации служебно-боевой деятельности пограничной дивизии «Газах» и предотвращению вражеских провокаций, созданию необходимой пограничной охраны и оборонной инфраструктуры, даны необходимые указания по повышению боеготовности воинских частей и подразделений, обеспечению неприкосновенности государственной границы и безопасности личного состава.