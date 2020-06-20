Рекордный спад в мировой торговле

Мировая торговля товарами упала на рекордную величину в первые месяцы года из-за пандемии COVID-19, но снижение могло бы быть еще хуже. Об этом заявила Всемирная торговая организация.

В апреле в Женеве прогнозировалось, что мировая торговля товарами в 2020 году упадет на -13–32%, а затем восстановится на 21–24% в 2021 году.

ВТО объявила, что объем товарной торговли в первом квартале фактически сократился на -3%, а первоначальные оценки указывают на годовой спад на -18,5% во втором квартале.

"Падение в торговле, которое мы сейчас наблюдаем, исторически велико, оно будет самым резким за всю историю. Но стоит отметить, что могло быть и хуже", - сказал генеральный директор ВТО Роберто Азеведо.