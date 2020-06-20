Индия решила надавить на Россию ради C-400

Индия собирается попросить Россию ускорить поставки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400 на фоне обострившихся отношений с Китаем. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Предполагается, что об этом будет договариваться министр обороны Индии Раджнатх Сингх, прилетевший в Москву с визитом 22 июня. Помимо этого, Нью-Дели может запросить поставки истребителей Су-30МКИ и МиГ-29. Это связано с тем, что республике нужно обновить свою военную технику.

Газета The Economic Times подчеркивает, что индийская сторона решила надавить на Россию, чтобы ускорить поставки: поставки ЗРК в Индию якобы объединили с поставками в другие страны. Вероятно, Сингх попросит разделить их, чтобы С-400 как можно быстрее прибыли в страну.

.