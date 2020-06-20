Обильные осадки вызвали затопление улиц в некоторых районах Стамбула, передает телеканал NTV во вторник.

Телеканал демонстрирует кадры с залитыми дождем улицами, по которым пешеходы вынуждены пробираться по колено в воде. Затоплены подвальные этажи зданий. Сообщается об одной женщине, спасенной из потока воды. Спасатели эвакуируют людей из подвальных помещений.

Телеканал также распространил кадры со смерчем в пригороде Стамбула. Нанесен ущерб одной из фабрик, у которой повреждена крыша.

Больше всех пострадали центральные районы города: Таксим, Бешикташ, Ускюдар, Ортакёй, Эсенъюрт.