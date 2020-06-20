МИД Турции заявил о «помутнении рассудка» Макрона
МИД Турции резко отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что Турция играет в «опасную игру», поддерживая правительство национального согласия (ПНС) Ливии. Высказывание сочли «помутнением рассудка» Макрона, передает агентство Anadolu.
Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что Франция несет прямую ответственность за хаос в Ливии, так как Париж годами оказывал поддержку незаконным формированиям. По его словам, Турция поддерживает ПНС на основании резолюции ООН и требований законных властей этой страны.