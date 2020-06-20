Путин: Вакцина от COVID-19 — не панацея

Вакцина против нового коронавируса COVID-19 важна, однако это не панацея, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к нации.

Он подчеркнул, что справиться с эпидемией можно лишь соблюдая все профилактические меры, разработанные медиками и экспертами.

Президент РФ добавил, что уверенность в эффективности создаваемой вакцины должна быть стопроцентной. Он поблагодарил медиков за их работу по борьбе с инфекцией и подчеркнул, что вся страна придет на помощь регионам, где есть сложности в эпидемиологической обстановке.