Первомайский районный суд Бишкека приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам 2 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Это меньше, чем 15 лет заключения, которые просили для него прокуроры по делу о незаконном освобождении уголовного авторитета чеченского происхождения Азиза Батукаева.

Батукаев отбывал 16-летний срок за тяжелые преступления, включая организацию массовых беспорядков в одной из колоний, во время которых были убиты депутат парламента и начальник главного управления исполнения наказаний. Но Батукаев вышел намного раньше срока по решению медицинской комиссии, которая диагностировала у него рак крови на последней стадии. «Больной» покинул страну буквально сразу после освобождения в 2013 году. Атамбаева, который был на тот момент президентом, посчитали причастным к коррупционной схеме, которая привела к освобождению преступника.

Кроме лишения свободы, суд постановил также лишить бывшего президента государственных званий и наград, конфисковать имущество как его самого, так и членов семьи. Кроме квартир, домов и земельных участков, у него изымут принадлежащие ему предприятия.

Это лишь одно из дел, по которым проходит Алмазбек Атамбаев. Сейчас также судом рассматривается степень его причастности к гибели сотрудника спецназа, когда год назад, 7 августа 2019 года, при сопротивлении попытке задержания Атамбаева в его родном селе Кой-Таш пострадали люди, а замруководителя спецподразделения ГКНБ «Альфа» Усен Ниязбеков погиб. Генеральная прокуратура Киргизии уже сообщила, что по результатам экспертизы установлено, что смертельный выстрел был произведен из оружия Атамбаева. Очевидно, что и тут приговор окажется весьма серьезным.

Мы являемся, таким образом, свидетелями того, чем обернулся неудачный выбор Атамбаевым своего преемника. Он шесть лет возглавлял страну, с декабря 2011 года по ноябрь 2017 года, и когда по Конституции должен был оставить свой пост, сделал ставку на премьер-министра Сооронобая Жээнбекова. Тот казался вполне послушным и управляемым, тем более что на других ключевых постах остались верные Атамбаеву люди, а сам экс-президент возглавил Социал-демократическую партию Киргизии, обладающую самой влиятельной фракцией в парламенте. Но после очередной жесткой критики действующего президента бывшим со своих постов слетели сначала люди Атамбаева, а затем парламент проголосовал за лишение Алмазбека Атамбаева неприкосновенности, которая предоставляется бывшим главам государства. После чего последовала трагическая попытка задержания, арест экс-президента и возбуждение целого ряда дел, которые находятся в разной стадии расследования и судебного производства.