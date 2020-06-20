Суд обязал президента Бразилии носить защитную маску

Бразильский федеральный судья Ренату Борелли вынес постановление, которое обязывает президента страны Жаира Болсонару носить защитную маску в общественных местах, расположенных в столице республики. Об этом сообщил во вторник информационный интернет-портал "Антагониста", передает ТАСС.

По его информации, в случае неисполнения вердикта главе государства грозит штраф в размере 2 тыс. реалов (около 387 долларов) в день. В своем решении Борелли ссылается на исполнительный указ губернатора столичного Федерального округа Ибанейса Роши, который обязал местных жителей использовать маски в общественных местах из-за пандемии коронавирусной инфекции. Вопреки этому указу, Болсонару не раз появлялся на публике без каких-либо средств защиты.

Никто из представителей президентской администрации пока не прокомментировал судебное решение. Болсонару неоднократно выступал с критикой карантинных мер, принятых региональными властями в связи с пандемией. Глава государства утверждал, что установленные ограничения будут иметь катастрофические последствия для экономики страны, приведут к массовому разорению и росту безработицы. Однако большинство губернаторов, вопреки позиции президента, решили не отказываться от мер предосторожности и продлили их действие.

Бразилия, где первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных и умерших, уступая лишь США. По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в республике достигло 1 106 470, умер 51 271 человек.