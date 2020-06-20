Алхас Исмаилов, отдел социума Фото: Авт. 18:57

Посевные площади первого в стране частного пилотного зернового хозяйства "Qarabağ Taxıl" в Агджабеди и Бейлагане гибнут от засухи. Судя по фотографиям, распространенным самой компанией, кукуруза и соя, высаженные на площадях в 6 000 га, на грани уничтожения. В данный момент ситуация на полях говорит о потере по меньшей мере 40% урожая. Для того, чтобы спасти остальной урожай, следует безостановочно обеспечивать поля водой вплоть до середины августа. Так в чем же причина нехватки воды для компании, которая одной из первых в Азербайджане ввела в пользование современную систему пивот-орошения?

"Наше зерновое хозяйство создано по распоряжению президента Азербайджана на землях, выделенных нам Государственным земельным фондом. Государство вложило в создание этого хозяйства свыше 30 млн манатов, а действовавшим на данной территории 138 субъектам фермерского хозяйства выделило из бюджета около 2 млн манатов компенсации и помогло с переездом. Кроме того, сама компания "Qarabağ Taxıl" инвестировала в развитие хозяйства свыше 27 млн манатов. Для того, чтобы почва стала пригодна для земледелия, сюда из канала Юхары Миль был протянут одноименный бетонный канал протяженностью 11 км и пропускной способностью 16-18 кубометров воды в секунду. Однако ввиду того, что сейчас вода в канал не поступает, посевы на этой территории оказались под угрозой, - рассказали в компании. "Государство вложило в "Qarabağ Taxıl" столь крупные инвестиции, потому что это хозяйство создано с целью обеспечить продовольственную безопасность страны. При создании хозяйства не только был протянут водоканал Юхары Миль.

Различные государственные структуры совместно построили мощную инфраструктуру – была протянута автомобильная дорога длиной 23 км, которая связала между собой все окрестные села, также были протянуты линии электропередач длиной 10 км. Действия местных управленческих структур, идущие вразрез с общей экономической политикой страны, и неправильное распределение воды привели к тому, что хозяйство, созданное при совместных усилиях ряда госструктур и крупных инвестициях государства, на грани уничтожения", - подчеркнули в компании. "Периодичная подача воды не подходит современной системе пивотного орошения. Пивот-системы используют малое количество воды и расходуют ее экономно, не допуская потерь воды, однако в системе она должна присутствовать постоянно. Система увлажняет поверхность почвы, и эта влажность должна сохраняться. В режиме, когда один день вода идет, а потом несколько дней – нет, пивотные поля обречены на гибель", - так видят проблему в "Qarabağ Taxıl". "Qarabağ Taxıl" – одно из крупнейших зерноводческих хозяйств страны. В год оно производит свыше 25 тонн кукурузы и свыше 6 тыс. тонн сои. Эти объемы позволяют компании из года в год заменять импортируемую продукцию местной на сумму, превышающую 15-20 млн манатов, и производить корма для животноводческой и птицеводческой отраслей. В хозяйстве трудятся 151 постоянный и 22 сезонных работника.