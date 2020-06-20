Немецкие ученые: в Иране началась вторая волна коронавируса

Роста числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Иране указывает на то, что в стране началась вторая волна пандемии, утверждает глава Института Роберта Коха Лотар Вилер, сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, число случаев коронавируса в Иране сначала снизилось, а затем вновь стало расти, и это говорит в пользу второй волны: "По нашей оценке в Иране происходит вторая волна".

Отметим, что сегодня, 23 июня, Иран сообщил о 121 новой смерти от коронавируса, что является самым высоким ежедневным числом жертв за последние два месяца.

Напомним, в Иране на протяжении недели за сутки от COVID-19 умирают свыше 100 человек. Скачок заболеваемости возник после проведения в стране ряда религиозных мероприятий и возобновления работы мечетей и точек общественного питания. В ИРИ на текущий момент зарегистрировано более 207 тыс. случаев коронавируса/