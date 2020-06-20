508 новых больных COVID-19 в Азербайджане. Шестеро скончались их стало 6 045
В Азербайджане выявлено 508 новых случаев заражения коронавирусом, 335 пациентов вылечились и были выписаны домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.
В Оперативном штабе также сообщили о смерти шести пациентов, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 13 715 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 7 503 человека вылечились, 167 – скончались, 6 045 – продолжают лечение в больницах особого режима.
Отметим, что до сегодняшнего дня проведено 432 858 тестов на выявление заражения коронавирусной инфекцией.