Из-за вспышки коронавируса в Германии закрыли город

Городок Гютерсло в земле Северный Рейн-Вестфалия стал центром крупнейшей вспышки коронавируса за все время с начала пандемии. Более 1 500 работников мясокомбината дали положительный результат тестирования, передает BBC.

Власти отреагировали очень быстро: более 7 000 работников завода были отправлены на изоляцию. Вокруг домов, где живут рабочие, установлены металлические ограждения, власти раздают еду всем изолированным работникам.

Хотя в городе среди жителей, не работающих на мясокомбинате, выявлено всего 24 случая COVID-19 на 360 000 человек, в Гютерсло вернулись карантинные ограничения: бары, музеи, кинотеатры и тренажерные залы закрыты, а рестораны могут подавать еду только на вынос. Вступили в силу более строгие меры по социальному дистанцированию: запрещено собираться более чем по двое человек. Закрыты школы и детские сады.

Вспышку связывают с возвращением работников-мигрантов из трех стран, где вновь растет уровень заболеваемости: Польши, Болгарии и Румынии.

Лотар Вилер, глава Института Роберта Коха (RKI), заявил сегодня журналистам, что в стране существует риск второй волны коронавируса, но уверен, что власти смогут ее предотвратить.