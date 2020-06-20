Может ли коронавирус передаваться через пищу?

Коронавирус не передается через продукты, заявила эксперт Госкомитета по вопросам здравоохранения Китая, заведующая биолаборатории государственного центра оценки рисков пищевой безопасности Ли Фэнцинь. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, по словам Фэнцинь: «COVID-19 не может передаваться через пищевые продукты. Во всем мире еще не … зарегистрировано случаев заражения через пищу. Большой массив данных свидетельствует о том, что пищевые продукты не могут заражаться COVID-19, но могут быть загрязнены».

Как объяснила эксперт, существует два пути загрязнения пищевых продуктов: через упаковочный материал, на котором был вирус, или же зараженным человеком, который занимается переработкой продуктов питания.