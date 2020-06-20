Генеральная прокуратура распространила заявление о проведенной в Апшеронском районе операции. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, были расследованы поступившие на горячую линию «161» Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре жалобы на незаконные действия должностных лиц Исполнительной власти Апшеронского района.

В результате проведенных в связи с этим комплексных оперативно-следственных мероприятий было установлено, что заведующий отделом архитектуры и строительства ИВ Апшеронского района (главный архитектор района) Акиф Алиев, несмотря на то, что не был подготовлен проект строительства, не было сделано официальных запросов на получение разрешения на строительство в ИВ района, не было проведено оформления необходимой документации, пообещал гражданам, что под его покровительством и прикрытием они смогут провести строительство. При посредничестве начальника отдела жилищного строительства, производства, эксплуатации и ремонта Мурада Ахмедова получил взятку в размере 3 тысяч манатов, а затем заявил гражданину, что в ходе строительных работ участок строительства увеличился, и потребовал от него еще взятку в размере 1,5 тысячи манатов. Эти деньги он разделил с Мурадом Ахмедовым.

В связи с этим Акиф Алиев 23 июня 2020 года был задержан в качестве обвиняемого по статье 311.2 (получение взятки), решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Также следствие установило, что Мурад Ахмедов, сказал гражданину, что он близок к Акифу Алиеву и может внести изменения в эскизный проект в участок нежилых помещений площадью 96 кв. метров жилого комплекса AAAF Park. Мурад Ахмедов сказал, что для этого гражданин должен дать взятку в размере 2,5 тысячи манатов.

В ходе получения 1 тысячи манатов в качестве взятки 20 июня Мурад Ахмедов был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией.

Мураду Ахмедову были предъявлены обвинения по различным статьям УК Азербайджана, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности всего круга причастных лиц.