К Земле приближается потенциально опасный астероид

Земля сблизится с потенциально опасным астероидом 441987 (2010 NY65). Об этом сообщается на сайте Лаборатории реактивного движения NASA.

Космическое тело максимально сблизится с планетой утром 24 июня. Астероид пролетит на скорости 12 800 км/ч на расстоянии около 3,7 миллиона километров. Это в 9,6 раза больше, чем расстояние до Луны.

Ученые отмечают, что астероид имеет около 288 метров в диаметре и делает одно вращение вокруг своей оси за 4,9 часа.

Космическое тело было открыто в 2010 году. Астероид относят к классу потенциально опасных, но ученые считают, что его столкновение с планетой маловероятно.