Отдел международной политики 20:06

В итальянской газете L'Opinione опубликована статья журналиста Доменико Летиции «Армения: сомнительная демократия и тайна армянского посольства в Ватикане». Статья повествует о сложных внутриполитических процессах в Армении, в частности, принятых противоречивых изменениях в Конституцию, отставках высокодолжностных лиц из служб безопасности, политических репрессиях, уголовном преследовании второго и третьего президентов Армении и членов их семей, включая зятя экс-президента Сержа Саргсяна. В статье также нашли отражение обвинение оппозиции против премьер-министра и его жены в незаконной экономической деятельности, неэффективная деятельность правительства, приведшая к сложной социально-экономической ситуации в Армении, а также тяжелым последствиям пандемии и международной реакции на эти проблемные вопросы. Представляем вашему вниманию статью итальянского журналиста о сегодняшних реалиях в соседнем государстве.

«Несмотря на полное отсутствие информации в итальянской прессе, международные и кавказские СМИ уделяют пристальное внимание тому, что происходит в Армении, в связи с поведением ее правящего класса и сложной ситуации из-за распространения пандемии. Последние несколько недель были отмечены чередой отставок высокопоставленных лиц в правоохранительных органах: начальника генштаба вооруженных сил, главы Службы национальной безопасности и начальника полиции Армении. Ситуацию усугубляют сообщения о продолжающемся преследовании премьер-министром Николом Пашиняном его оппонентов, а также недавние новости о незаконной коммерческой деятельности Пашиняна и его жены Анны Акопян. Напомним, что в начале июня премьер-министр Армении объявил, что у него и членов его семьи были выявлены положительные результаты теста на коронавирус. Глава армянского правительства заявил, что, вероятно, он заразился во время встречи. Официант, у которого впоследствии был выявлен коронавирус, налил в стакан Пашиняна воду, не надев при этом перчатки. По состоянию на 21 июня в Армении было зарегистрировано 20 588 случаев заболевания коронавирусом и 360 погибших. Ситуация тревожная, наихудшая среди стран Южного Кавказа.

Пашинян, известный в международной прессе в качестве лидера бархатной революции, весной 2018 года пришел к власти путем свержения военного режима и тем самым породил в международном сообществе ожидания относительно демократического будущего своей страны. Однако после парламентских выборов в декабре 2018 года одним из первых шагов, предпринятых в качестве премьер-министра страны, стало широкомасштабное преследование его политических соперников. По прямому указанию Пашиняна были возбуждены уголовные дела в отношении второго и третьего президентов Армении. Второй президент Роберт Кочарян был арестован, а родственники Саргсяна стали мишенью для новой власти. Айк Саргсян, племянник бывшего президента, был обвинен в покушении на убийство, незаконном приобретении и хранении оружия. Кроме того, было возбуждено уголовное дело против другого племянника экс-президента, Нарека Саргсяна, а также против его брата Левона Саргсяна, его сына и дочери. Наиболее сложная ситуация сложилась во внутренней политике. Особо настораживает уголовное расследование по делу Микаэла Минасяна - зятя Саргсяна и бывшего посла Армении в Ватикане. Посол включен в официальный список разыскиваемых международных преступников. Его нынешнее местоположение официально неизвестно, но, согласно неофициальным источникам в армянской общине, дипломат, похоже, скрывается в Италии. Минасян обвиняется в незаконном обогащении, предоставлении ложных сведений в декларации о доходах и имуществе и легализации имущества, полученного преступным путем. Минасян, в свою очередь, обвинил премьер-министра Пашиняна в коррупции и предательстве интересов страны. По словам Минасяна, премьер-министр Пашинян и его жена Анна Акопян являются главными действующими лицами незаконной международной торговли, связанной с утилизацией 50 тысяч тонн промышленных металлов. Минасян также обвинил Пашиняна в международной торговле оружием и незаконной торговле алмазами. Доходы и средства взяты из госказны Армении. Напомним, что с самого начала пандемии в новостях об Армении и ее руководстве все чаще упоминаются связи с незаконными международными поставками. По данным армянских СМИ, в конце апреля служба безопасности Российской Федерации задержала самолет в Краснодаре. На борту этого самолета, который принадлежал властям Армении, контрабандным путем в Россию было доставлено 40 тонн сигарет. Большое количество контрабандых сигарет из Армении было изъято и в Воронежской области.