Саакашвили: Не держу зла на Порошенко

Глава исполнительного комитета украинского Национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не держит зла на бывшего президента Украины Петра Порошенко, в том числе и за лишение гражданства.

В эфире передачи "В гостях у Дмитрия Гордона" на Youtube журналист спросил Саакашвили, простил ли он Порошенко, заметив, что "он же вас выкинул из страны". "Я вообще не держу зла ни на кого, ни на какого Порошенко, вообще ни на кого", - заявил Саакашвили, передает РИА Новости.

Вместе с тем он сказал, что доволен тем, что на прошлых президентских выборах победил Владимир Зеленский.

Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину. В начале мая этого года Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.