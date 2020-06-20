Теймур Раджабов одержал первую победу на турнире Магнуса Карлсена

В турнире с контролем времени 15 минут и 10 секунд добавления за каждый сделанный ход сегодня проходит второй круг предварительного этапа в группе «B», в которой играет Раджабов. После первого круга Теймур занимал последнее, 6-е место, набрав 1,5 очка из 5 возможных.

Во втором круге ему нужно наверстывать упущенное. Азербайджанский шахматист уже провел две партии. В 6-м туре Раджабов сыграл белыми вничью с россиянином Яном Непомнящим, а в 7-м – одолел черными фигурами француза Максима Вашье-Ляграва.

С 3 очками Теймур делит 4-6-е места с американцем Фабиано Каруаной и китайцем Динь Лижэнем. С представителями США и Китая Раджабов сегодня еще сыграет. В эти минуты он играет с голландцем Анишем Гири.

Напомним, что по четыре лучших шахматиста из двух групп должны сыграть в четвертьфинале. Из группы «А» в плей-офф вышли чемпион мира, организатор соревнования Магнус Карлсен, россиянин Владислав Артемьев, американец Хикару Накамура и еще один российский гроссмейстер Александр Грищук.

Призовой фонд турнира – 150 тысяч долларов. Завтра на турнире день отдыха. Четвертьфиналы стартуют 25 июня.