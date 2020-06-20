Министр обороны Азербайджана: «Почему мы не ударили по Шуше?» Закир Гасанов ответил общественности
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов впервые пролил свет на один из самых острых животрепещущих вопросов, беспокоивших азербайджанскую общественность накануне инаугурации нового лидера сепаратистов в Шуше. В социальных сетях общественность подняла главный вопрос: почему же во время проведения инаугурации армия Азербайджана не нанесла по оккупационному корпусу молниеносный удар?!
«Я отвечу на ваш вопрос. Некоторые люди даже утверждали, дескать, на брифинге я не смог говорить по-азербайджански. Это ложь. К тому же, озвучили такой тезис, что министр обороны должен был поднять вопрос перед господином президентом Ильхамом Алиевым о необходимости нанесения удара по Шуше. Я хочу, чтобы все услышали: господин президент знает, что надо делать, лучше меня и других, и он сделал это», - подчеркнул Закир Гасанов.
Министр обороны отметил, что азербайджанская армия проводит масштабные учения по указанию Верховного главнокомандующего.
«Согласно учебному плану, за короткое время в те дни тысячи солдат, сотни танков и артиллерия были мобилизованы во всех направлениях. Армяне запаниковали и стали обращаться в международные организации. Это позволило актуализировать оккупационную политику Армении в повестке дня международных организаций. Их генералы и политики стали жаловаться, мол, им угрожают, оказывают на них давление и так далее.
Заговорили даже военные эксперты в Соединенных Штатах. По их словам, подготовка азербайджанской армии проводится с использованием новых методов, новой тактики и аналогична подготовке армии США. Армянское лобби встревожилось из-за этого заявления. Через проармянского сенатора они обратились к министру обороны США и государственному секретарю с призывом остановить Азербайджан», - подчеркнул министр обороны.