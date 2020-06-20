Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов впервые пролил свет на один из самых острых животрепещущих вопросов, беспокоивших азербайджанскую общественность накануне инаугурации нового лидера сепаратистов в Шуше. В социальных сетях общественность подняла главный вопрос: почему же во время проведения инаугурации армия Азербайджана не нанесла по оккупационному корпусу молниеносный удар?!

«Я отвечу на ваш вопрос. Некоторые люди даже утверждали, дескать, на брифинге я не смог говорить по-азербайджански. Это ложь. К тому же, озвучили такой тезис, что министр обороны должен был поднять вопрос перед господином президентом Ильхамом Алиевым о необходимости нанесения удара по Шуше. Я хочу, чтобы все услышали: господин президент знает, что надо делать, лучше меня и других, и он сделал это», - подчеркнул Закир Гасанов.

Министр обороны отметил, что азербайджанская армия проводит масштабные учения по указанию Верховного главнокомандующего.

«Согласно учебному плану, за короткое время в те дни тысячи солдат, сотни танков и артиллерия были мобилизованы во всех направлениях. Армяне запаниковали и стали обращаться в международные организации. Это позволило актуализировать оккупационную политику Армении в повестке дня международных организаций. Их генералы и политики стали жаловаться, мол, им угрожают, оказывают на них давление и так далее.

Заговорили даже военные эксперты в Соединенных Штатах. По их словам, подготовка азербайджанской армии проводится с использованием новых методов, новой тактики и аналогична подготовке армии США. Армянское лобби встревожилось из-за этого заявления. Через проармянского сенатора они обратились к министру обороны США и государственному секретарю с призывом остановить Азербайджан», - подчеркнул министр обороны.