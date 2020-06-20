Для упрощения возвращения в страну граждан Азербайджана, находящихся в Турции, включая студентов, а также полетов граждан Азербайджана в Турцию в связи с различными причинами с 29 июня на основании взаимной договоренности дважды в неделю AZAL и «Турецкими авиалиниями» будут осуществляться чартерные рейсы в направлениях Баку - Стамбул - Баку и Стамбул - Баку - Стамбул.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе авиакомпании, граждане, находящиеся в других странах и желающие вернуться в Азербайджан, в том числе студенты, смогут воспользоваться транзитными возможностями Стамбульского аэропорта.

О датах рейсов, ценах на билеты, льготах, предусмотренных для студентов, других требованиях и условиях будет предоставлена дополнительная информация.