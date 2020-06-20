Обвал иранской валюты Роухани назвал «временным шоком»
Президент Ирана Хасан Роухани назвал «временным шоком» колебания на валютном рынке страны, сообщает информагентство IRNA.
«Последние колебания на валютном рынке являются временным шоком, не зависящим от экономических факторов», - сказал Роухани, отметив, что правительство проводит серьезную денежно-кредитную политику в области управления обменным курсом, ликвидностью и контролем над инфляцией.
Президент призвал не завышать цены на потребительские товары на фоне манипуляций на валютных рынках. Он также уверен, что рост экспорта и привлечение иностранной валюты в страну обеспечат баланс на рынках валют, пишет Anadolu.
Три месяца назад доллар в ИРИ стоил 14 900 туманов, накануне же вырос до 20 тысяч туманов, побив свой исторический рекорд.