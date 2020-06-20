Обвал иранской валюты Роухани назвал «временным шоком»

«Последние колебания на валютном рынке являются временным шоком, не зависящим от экономических факторов», - сказал Роухани, отметив, что правительство проводит серьезную денежно-кредитную политику в области управления обменным курсом, ликвидностью и контролем над инфляцией.

Президент призвал не завышать цены на потребительские товары на фоне манипуляций на валютных рынках. Он также уверен, что рост экспорта и привлечение иностранной валюты в страну обеспечат баланс на рынках валют, пишет Anadolu.

Три месяца назад доллар в ИРИ стоил 14 900 туманов, накануне же вырос до 20 тысяч туманов, побив свой исторический рекорд.