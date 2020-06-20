Ученый из Китая назвал сроки завершения эпидемии COVID-19

Коронавирус не исчезнет к зиме этого года – весне 2021 года, однако масштабной второй волны заражений не будет, считает академик Китайской академии инженерных наук, один из ведущих эпидемиологов Китая Чжун Наньшань.

«Эпидемия не исчезнет зимой – весной, будет продолжаться, возможно будет рост заражений зимой этого года – весной следующего года. Но я не считаю, что будет такая, как первая волна, масштабная вторая волна во всем мире», – передает РИА Новости слова эпидемиолога со ссылкой на интервью газете «Жэньминь жибао».

По его мнению, в необходимое время нужно принимать краткосрочные жесткие меры, такие как сокращение авиаперелетов, отмена занятий в учебных заведениях, чтобы не допускать дальнейшего распространения локальных вспышек инфекции.