Трамп: Болтон должен сесть за решетку

Президент США Дональд Трамп считает, что его экс-советник по национальной безопасности Джон Болтон должен сесть за решетку из-за публикации книги о работе Белого дома. Об этом он заявил в интервью Fox News.

Также Трамп назвал Болтона "глупым парнем" и "парнем без сердца".

По словам главы Белого дома, книга, которая включает многочисленные обвинения в нарушениях действий президента, содержит секретную правительственную информацию. "Я уволил его. И я не думал, что это большое дело. Но то, что он сделал, это то, что он взял секретную информацию, и он опубликовал ее во время президентства. Я считаю, что он преступник, и я считаю, честно говоря, что он должен за это сесть в тюрьму", - сказал американский лидер.