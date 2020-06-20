Путин предложил ввести налог для богатых россиян

Президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении к россиянам предложил с января 2021 года отказаться от плоской шкалы налога на доходы физических лиц и повысить ставку с 13% до 15% для тех, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год, сообщает Интерфакс.

Российский лидер уточнил, что повышенная ставка будет применяться только с объема, превышающего 5 млн рублей в год. Тратить собираемые за счет этого налога средства он предложил исключительно на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями и на высокотехнологичные операции.

При этом все действующие программы помощи таким детям должны быть сохранены, подчеркнул росийский президент. 60 млрд рублей в год, которые государство может собирать за счет повышения ставки налога на богатых, "пойдут плюсом" к средствам, которые уже выделяются на высокотехнологичную помощь.