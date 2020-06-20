В Израиле новый всплеск COVID-19: города и районы закрывают на карантин
В Израиле за сутки зафиксировали 459 новых случаев заболевания COVID-19, это самый большой суточный прирост с 22 апреля. Об этом со ссылкой на Минздрав Израиля сообщает Haaretz.
Как отмечает издание, всплеск заболеваемости наблюдается «по мере того, как вновь открываются школы, предприятия, рестораны, бары, туристические достопримечательности».
Правительство Израиля после роста случаев заражения коронавирусной инфекцией определило несколько территорий, с ограничениями на въезд и выезд. Они вступят в силу 24 июня и продлятся неделю. Такими территориями стали в том числе города Эльад и частично Тверия, пишет издание «Медуза».
По последним данным, которые приводит Haaretz, число подтвержденных случаев COVID-19 в Израиле составляет 21,5 тысячи. Выздоровели, по данным Университета Джонса Хопкинса, 15,7 тысячи человек.
Связанные с эпидемией COVID-19 ограничения Израиль установил еще в начале марта.