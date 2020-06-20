В Израиле новый всплеск COVID-19: города и районы закрывают на карантин

В Израиле за сутки зафиксировали 459 новых случаев заболевания COVID-19, это самый большой суточный прирост с 22 апреля. Об этом со ссылкой на Минздрав Израиля сообщает Haaretz.

Как отмечает издание, всплеск заболеваемости наблюдается «по мере того, как вновь открываются школы, предприятия, рестораны, бары, туристические достопримечательности».