Накануне парада Путина! Россия осуждает… и сносит могилу с постаментом армянского Нжде

Отдел информации 23 июня 2020, 22:56

Гражданская инициатива «Стоп-фашизм» направила обращение в мэрию города Владимира с призывом снести постамент гитлеровского преступника Гарегина Нжде на кладбище Владимирского централа. Примечательно, что эта долгожданная инициатива была озвучена накануне победного парада на Красной площади в Москве. В России набирает силы антифашистское движение, направленное на борьбу с героизацией пособников фашизма в РФ и странах СНГ. Созданная с этой целью гражданская инициатива «Стоп-фашизм» обратила внимание на проводимые армянской диаспорой России ежегодные мероприятия памяти Нжде у его номинальной могилы во Владимире.

Как отмечают представители гражданской инициативы, к могильной плите несколько раз в году съезжаются активисты молодежных организаций из Армении и армянской диаспоры России, превратившие это место в культовый центр по пропаганде образа Нжде и его идей. Эта тема стала предметом обсуждений «круглого стола», проведенного в прошедшую пятницу на площадке ИА «Росбалт» в онлайн-режиме с участием первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, члена Совета по внешней и оборонной политике генерал-майора ФСБ в запасе Александра Михайлова, а также членов гражданской инициативы «Стоп-фашизм». Участники конференции отметили, что «в то время как в Конституцию РФ предлагается поправка об обеспечении защиты исторической правды, мы становимся свидетелями попыток перенести процесс увековечения памяти фашистов и героизации их пособников на территорию самой России». В связи с этим члены гражданской инициативы «Стоп-фашизм», председатель комиссии по развитию межнациональных связей Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Галли Монастырева, председатель Владимирского регионального отделения Изборского клуба Дмитрий Сагал отметили, что «в порядке гражданской инициативы подняли перед мэрией Владимирской области вопрос о сносе пустой могилы нацистского приспешника».

Как напоминают читателям авторы обращения, являясь одним из организаторов фашистского «Армянского легиона», Г.Нжде был схвачен советской разведкой в конце ВОВ на территории Болгарии. В ходе допросов он признал свое сотрудничество с функционерами СС. Следствием было установлено, что завербованные Нжде в Армянский легион сотни диверсантов из числа военнопленных и армянской эмигрантской молодежи участвовали в военных преступлениях на территории СССР, в частности, в карательных рейдах против еврейского населения оккупированного немцами Крыма. Говоря об этом же на конференции в «Росбалте», украинский журналист и политолог Владимир Цхведиани особо отметил, что фашистские убеждения Нжде в 1930-е гг. не отрицались даже американским истеблишментом. Журналист напомнил, что за свои расистские убеждения и симпатии к фашистам Г.Нжде в 1936 году был выдворен из США и переехал в Германию, в центр нацистской идеологии - Мюнхен. А 4 мая 1945 года американский конгрессмен Фрэнк Хук представил в Конгресс США доклад о симпатиях партии дашнаков (к которой принадлежали как Нжде, так и Дро) к Гитлеру и поддержке ими Холокоста. В опубликованном докладе были приведены цитаты из дашнакской пропаганды, признававшей фашизм «подарком человечеству», «системой, подарившей новую жизнь Германии и Италии», а Холокост - «хирургическим вмешательством», призванным «искоренить ядовитый элемент». Осужденный советским судом за военные преступления Нжде отбывал длительный срок во Владимирском централе, где и умер в 1955 году. В 1980-е гг. группа армянских националистов тайно перевезла содержимое владимирской могилы в советскую Армению, а после распада СССР останки Нжде были расчленены и захоронены в разных местах Армении. Сегодня в Ереване на государственном уровне создан культ Нжде, а официальная идеология оценивает период сотрудничества Нжде с фашистами как логическое продолжение его «борьбы за независимость Армении». В центре Еревана установлен памятник Нжде, помпезно открытый с участием руководства страны.