Китайский Lifan на грани краха: спасение пришло от конкурента

Некогда один из крупнейших китайских автопроизводителей Lifan оказался на грани краха. К нему подали иски около 400 кредиторов, пишут «Автоновости дня» со ссылкой на китайские СМИ.

Общая сумма исков достигает почти 3 миллиардов юаней. Исковые требования направили в суды даже дочерние компании Lifan. На данный момент рассмотрено 221 дело, по ним автопроизводитель должен около 1,8 миллиарда юаней, так что уже в ближайшие недели компания может прекратить существование.

На фоне этого другой китайский концерн Geely рассматривает возможность покупки своего конкурента, сообщает Reuters. Этот шаг может спасти Lifan от банкротства. По информации источников агентства, Geely собирается приобрести контрольный пакет акций Lifan и инвести­ровать в восстанов­ление бренда. Таким образом, Lifan войдет в перечень подконтрольных Geely компаний, среди которых Volvo, Lotus, Polestar, Lynk&Co и Smart — последним китайский концерн владеет наполовину с Daimler.

Geely и Lifan никак предложение не комментируют. Источники также не назвали ни цену возможной сделки, ни объем инвестиций, ни сроки проекта.