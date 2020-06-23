Михаил Гусман: Баку следует присвоить статус «Города трудовой доблести»

Города, находящиеся за пределами Российской Федерации, но внесшие большой вклад в Победу над фашизмом, следует наделить правом быть удостоенными статуса «Город трудовой доблести». С такой инициативой выступил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман в ходе общего собрания Российского исторического общества.

«Сейчас вступил в силу закон о городах трудовой доблести. Там идет речь прежде всего о городах России... Российское историческое общество не имеет права законодательной инициативы, но, может быть, следует выйти с предложением о том, чтобы дополнить этот закон, - предложил Михаил Гусман. - Речь может идти о возможности по согласованию с правительствами соответствующих стран, имея в виду прежде всего страны бывшего Советского Союза, предложить какие-то из городов, внесших значительный вклад в победу, удостоить этого высокого государственного статуса», передает ТАСС.

Гусман предложил присвоить этот статус столицам Азербайджана и Узбекистана: «...Ташкент, где во время войны было 130 госпиталей, это был город-госпиталь, и более миллиона красноармейцев вернулись в строй после этих госпиталей... Баку, который внес огромный вклад в общую победу, поскольку, по разным оценкам, до 80% всех горюче-смазочных материалов на Восточном фронте шли именно с бакинских промыслов».