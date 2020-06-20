Немецкий ученый бьет тревогу: «Через два месяца у нас будет проблема»

Германский вирусолог Кристиан Дростен предупредил о опасности стремительного распространения коронавируса среди населения ФРГ после локальных вспышек в ряде населенных пунктов страны.

Как передает ТАСС, по мнению Дростена, «сейчас есть однозначные сигналы о том, что SARS-CoV-2 снова возвращается»: «Я не оптимистично настроен относительно прогноза, согласно которому через месяц у нас будет такая же мирная ситуация, как сейчас... Я думаю, что через два месяца у нас будет проблема, если мы снова не забьем тревогу».

Во вторник в двух округах - Гютерсло и Варендорф - на западе ФРГ были приняты карантинные меры после того, как на мясокомбинате в городе Реда-Виденбрюк 1,5 тыс. человек заразились коронавирусом. Власти приняли решение ввести до 30 июня ограничения на социальные контакты, закрываются кинотеатры, музеи, выставки, галереи, спортзалы, мемориальные комплексы. Локальные вспышки были зафиксированы и в других городах, в том числе в Берлине.