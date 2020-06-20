Часть полномочий TƏBİB вернули Минздраву

Одной из важных мер является предоставление качественной амбулаторно-поликлинической, скорой медицинской помощи, а также стационарного лечения людям, инфицированным коронавирусом.

В Азербайджане принимаются меры по улучшению контроля за санитарно-эпидемиологической ситуацией и усилению борьбы с пандемией коронавируса.

Проведение во время особого карантинного режима гигиенических и эпидемиологических, карантинно-организационных, а также профилактических мероприятий в очагах коронавирусной инфекции по городу Баку, выявление на местах инфицированных лиц и оказание им амбулаторно-поликлинической, скорой медицинской помощи в домашних условиях будет осуществляться Министерством здравоохранения.

К выявлению очагов коронавируса и организации медицинской помощи в этих очагах предполагается привлечение медиков, работающих в санитарно-эпидемиологических, а также в вышеуказанных областях.

Стационарное лечение людей, инфицированных новым типом коронавирусной инфекции, будет организовано со стороны Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) .