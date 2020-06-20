Часть полномочий TƏBİB вернули Минздраву
Амбулаторно-поликлиническая, скорая и неотложная медицинская помощь лицам, инфицированным коронавирусной инфекцией, будет оказываться Министерством здравоохранения, стационарное лечение - TƏBİB.
В Азербайджане принимаются меры по улучшению контроля за санитарно-эпидемиологической ситуацией и усилению борьбы с пандемией коронавируса.
Одной из важных мер является предоставление качественной амбулаторно-поликлинической, скорой медицинской помощи, а также стационарного лечения людям, инфицированным коронавирусом.
Проведение во время особого карантинного режима гигиенических и эпидемиологических, карантинно-организационных, а также профилактических мероприятий в очагах коронавирусной инфекции по городу Баку, выявление на местах инфицированных лиц и оказание им амбулаторно-поликлинической, скорой медицинской помощи в домашних условиях будет осуществляться Министерством здравоохранения.
К выявлению очагов коронавируса и организации медицинской помощи в этих очагах предполагается привлечение медиков, работающих в санитарно-эпидемиологических, а также в вышеуказанных областях.
Стационарное лечение людей, инфицированных новым типом коронавирусной инфекции, будет организовано со стороны Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) .