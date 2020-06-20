Дания и Норвегия открывают границы, но не пускают шведов

С середины мая Евросоюз стал постепенно открывать внутренние границы. Приезжих начинают принимать в том числе Норвегия, Дания и Финляндия. Однако Дания и Норвегия не открылись для шведов (за некоторыми исключениями), а Финляндия принимает их с условием двухнедельного карантина (для датчан и норвежцев он не обязателен), пишет «Медуза».

Выезжать в другие страны Евросоюза для граждан Швеции тоже затруднительно. На Кипр их не пускают, в Болгарии, Чехии и Нидерландах они должны пройти карантин, в Австрии — предъявить справку об отсутствии COVID-19.

На данный момент, утверждает The New York Times, шведы могут без помех въехать только в четыре страны Евросоюза: Францию, Италию, Испанию и Хорватию. В свою очередь Швеция свободно впускает граждан ЕС, Швейцарии, Норвегии, Лихтенштейна, Исландии и Великобритании, пишет Euronews.

Шведcкие власти остались разочарованы тем, что соседние государства ввели для шведов ограничения на въезд из-за пандемии коронавируса. В соседних скандинавских странах настаивают, что запреты объективны и целесообразны.