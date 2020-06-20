Афа Бабаева, отдел информации 00:44

В Азербайджане непрерывно продолжается процесс реконструкции, улучшения и модернизации медицинских учреждений. Масштабы работ по созданию современных медицинских центров в стране растут с каждым годом благодаря вниманию и заботе президента Азербайджана Ильхама Алиева, которое он постоянно уделяет развитию здравоохранения. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства здравоохранения, на днях в Гяндже открылась новая, отвечающая современным мировым стандартам психиатрическая больница. На первом этаже рассчитанной на 200 коек пятиэтажной больницы расположены лаборатория, стоматологический кабинет, отдел радиационной диагностики, ЭКГ, отдел бухгалтерского учета, кабинет психолога, отдел кадров и комната оператора. На этом же этаже расположена и аптека. Остальные четыре этажа отведены непосредственно для пациентов.

В интервью haqqin.az рассказывает главный врач больницы Эльмира Мирзаева: «Развитие и совершенствование сферы здравоохранения в Азербайджане является одним из важнейших приоритетов нашей государственной политики. И открытие в Гяндже новой, оснащенной современным оборудованием психиатрической больницы - одно из наглядных доказательств этого. Самое главное - в нашей больнице применяются современные стандарты, установлено абсолютно новое оборудование, работа по снабжению организована на самом высоком уровне. В нашей больнице четыре отделения, три из которых предназначены для мужчин и одно - для женщин. Созданы все необходимые условия для проживания, обследования, лечения и реабилитации пациентов. В отделениях есть специальные изолированные комнаты для тяжелобольных, на каждом этаже - отдельные ванные комнаты, столовые и комнаты отдыха. Для максимального комфорта больных и персонала все столовые и комнаты отдыха больницы оснащены современным оборудованием. Кроме того, в расположенном рядом вспомогательном здании функционируют современная кухня и прачечная». По словам главврача, в настоящее время в штате больницы состоят 175 человек: 6 врачей, 25 медсестер, 8 административных работников, 27 сельскохозяйственных работников, 4 медсестры и 105 младших медицинских работников.