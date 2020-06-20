Мир сошел с ума: бывший пастор призвал сносить статуи «белого Иисуса»

Активист движения Black Lives Matter и бывший пастор Шон Кинг призвал снести европейские статуи Иисуса Христа. По его словам, светлокожий Христос — форма отражения превосходства белой расы. Об этом Кинг написал в своем Twitter-аккаунте, передает Лента.ру.

Такие меры, по его мнению, стоит применить ко всей символике, где изображен Христос: фрескам, картинам и витражам. «В Библии, когда семья Иисуса хотела спрятаться и смешаться с местным населением, угадайте, куда они отправились? В Египет! Не в Данию. Сносите статуи», — объяснил свою позицию бывший пастор.

По мнению бывшего пастора, исторический Иисус скорее всего имел смуглый цвет кожи и обладал отчасти негроидными чертами лица, пишет «Независимая газета». «Все фрески и витражи белого Иисуса, его европейской матери и их белых друзей тоже должны исчезнуть, - продолжил активист. - Они представляют собой грубую форму белого превосходства и созданы как инструмент угнетения. Это все расистская пропаганда. Они все должны быть ниспровергнуты!»