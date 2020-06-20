Мир сошел с ума: бывший пастор призвал сносить статуи «белого Иисуса»
Активист движения Black Lives Matter и бывший пастор Шон Кинг призвал снести европейские статуи Иисуса Христа. По его словам, светлокожий Христос — форма отражения превосходства белой расы. Об этом Кинг написал в своем Twitter-аккаунте, передает Лента.ру.
Yes, I think the statues of the white European they claim is Jesus should also come down.— Shaun King (@shaunking) June 22, 2020
They are a form of white supremacy.
Always have been.
In the Bible, when the family of Jesus wanted to hide, and blend in, guess where they went?
EGYPT!
Not Denmark.
Tear them down.
Такие меры, по его мнению, стоит применить ко всей символике, где изображен Христос: фрескам, картинам и витражам. «В Библии, когда семья Иисуса хотела спрятаться и смешаться с местным населением, угадайте, куда они отправились? В Египет! Не в Данию. Сносите статуи», — объяснил свою позицию бывший пастор.
По мнению бывшего пастора, исторический Иисус скорее всего имел смуглый цвет кожи и обладал отчасти негроидными чертами лица, пишет «Независимая газета». «Все фрески и витражи белого Иисуса, его европейской матери и их белых друзей тоже должны исчезнуть, - продолжил активист. - Они представляют собой грубую форму белого превосходства и созданы как инструмент угнетения. Это все расистская пропаганда. Они все должны быть ниспровергнуты!»
Пост Кинга набрал свыше 15 тысяч комментариев. В частности, многие указали ему на то, что каждый народ изображал Христа подобно себе. По мнению одного из пользователей, уничтожать европейские изображения Иисуса — это такой же расизм, как и уничтожать изображения, присущие любой другой культуре.