Сирийские средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на военные позиции в провинциях Эс-Сувейда и Дейр-эз-Зор, сообщил SANA источник в командовании ВС республики.

По сведениям SANA, ракетным ударам подверглись юг и восток Сирии, в частности, район Телль-эс-Сухун в окрестностях города Эс-Сувейда и Кабаджиб в Дейр-эз-Зоре, передает ТАСС.

«Во время ударов вражеских самолетов по одной из позиций погибли двое солдат и еще четверо получили ранения», – сообщил источник в командовании ВС республики.

По утверждению телеканала Al Hadath, ракетные удары по военным объектам в Сирии нанесли ВВС Израиля.

По данным телеканала «Аль-Арабия», удары нанесли ВВС Израиля. В налете на город Сувейда, в частности, участвовали четыре израильских бомбардировщика.

