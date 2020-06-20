Вышеуказанным лицам предъявлены обвинения по статьям 177 (кража) и 181.2.5 (разбой, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) Уголовного кодекса Азербайджана.

Как сообщает haqqin.az, Нуреддин Аббасов вместе со своими подельниками совершил кражи из продуктового магазина и магазина одежды в Гяндже, а также из квартиры, принадлежащей Мамеду Алиеву в поселке Гянджеви.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по делу 19-летнего жителя Гянджи Нуреддина Аббасова и 23-летнего жителя Джалилабада Вугара Шахмарова, обвиняемых в грабеже и краже.

В своих показаниях обвиняемый Нуреддин Аббасов признался, что совершил первую кражу вместе с Сахилем Джафаровым и Рамином Гаджиевым. 20 апреля прошлого года они cпланировали «обчистить» один из домов в поселке М. Гянджеви города Гянджа. Выяснив, что владелец квартиры днем работает и домой возвращается только вечером, они реализовали свои планы: «Мы взяли DVD, спутниковую антенну, гидрофор и одежду для себя. Больше ничего. Мы продали эти вещи и на выручку купили еду».

После того как первое «дело» прошло успешно, друзья на следующий день совершили новое преступление. На этот раз целью была не квартира, а магазин «Ал Маркет». Они забрали из магазина 50 коробок сигарет, чипсов и шоколада: «Сладости мы съели, взяли себе часть сигарет, остальные продали, а выручку разделили пополам. Доставшиеся мне 55 манатов потратили чайхане.

Несколько дней спустя друзья заприметили магазин под названием Böyük Ucuzluq в Гяндже. 106 манатов, взятых из магазина, спустили в ночных клубах и чайных.

Последняя кража в Гяндже была совершена из магазина одежды «Тагиев Shopinq» на проспекте Г.Алиева. На этот раз к группе присоединился их знакомый Эльдар Джаббаров. Кражу совершили по прежнему плану. На этот раз «операция» членов банды оказалась более успешной, чем предыдущие: «Мы взяли из ящика в магазине 850 манатов, два ноутбука, две куртки и ушли».

Опасаясь, что в Гяндже их вскоре поймают, ночью преступники взяли такси до Горанбоя. Оттуда на микроавтобусе уехали в Баку. Рамин ненадолго задержался в Баку и вернулся в Гянджу. Нуреддин вместе с Сахилем и Эльдаром снял посуточно квартиру возле Зеленого базара. В Баку были проданы ноутбуки, похищенные из магазина в Гяндже: «Когда мы были в чайхане, пришли сотрудники милиции. Они отвезли нас в Гянджу. Кроме Гянджи, я не совершал иных краж».

Обвиняемый Вугар Шахмаров не признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях.