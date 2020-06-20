Коронавирус добрался до Чернобыля

Среди сотрудников Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) выявили случай заражения коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook сообщило Госуагентство Украины по управлению зоной отчуждения.

Согласно информации, в настоящее время инфицированный сотрудник находится в отпуске. После подтверждения наличия заболевания его отправили на самоизоляцию, за его здоровьем следят врачи. В последний раз он появлялся на ЧАЭС 9 июня, пишет Лента.ру.

Из всего персонала, по данным ведомства, с зараженным контактировал лишь один человек. Его также отправили на самоизоляцию