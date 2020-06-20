Главный инфекционист США заявил о небывалом разнообразии симптомов COVID-19

По словам Фаучи, он 40 лет занимается вспышками вирусных заболеваний и впервые столкнулся с тем, что у 20-40% зараженных нет симптомов. Это лишь одно из озадачивающих наблюдений, связанных с коронавирусом, отмечает врач.

Инфекционист подчеркнул, что у некоторых зараженных COVID-19 слабые симптомы, другие неделями прикованы к постели, а у некоторых симптомы не проходят даже после выздоровления. «Другие отправляются в больницы. Некоторым нужен кислород», — пояснил он.

В результате, резюмировал Фаучи, из-за разных форм протекания болезни ряд сограждан демонстрируют нехватку ответственного поведения в этой обстановке.