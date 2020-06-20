Как сообщает Гянджинская региональная группа пресс-службы МВД, плантация была обнаружена в результате оперативных мероприятий, проведенных отделом полиции Акстафинского района. Выяснилось, что плантация принадлежит директору районного дома культуры Вагифу Рафиг оглу Мехтиеву.

Отмечается, что 36-летний Мехтиев, житель села Гойджали, выращивал на своем земельном участке особым агротехническим способом наркотическое растение каннабис. Для выращивания наркотических растений он также привлекал рабочую силу. В частности, была создана особая охрана плантации, привлечены рабочие для выращивания, полива и культивации растений, а также повара для приготовления еды для работающего там персонала.

При участии свидетелей на плантации было обнаружено 30 кустов конопли общим весом 5 675 кг. Изъятые вещественные доказательства переданы на биоэкспертизу. Во время допроса Мехтиев сказал, что выращивал наркотические растения для личного потребления. По факту возбуждено уголовное дело и ведется расследование.