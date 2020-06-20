В Северной Корее решили пока не воевать с Южной

По данным ЦТАК, 23 июня власти провели заседание в видеоформате и рассмотрели основные проекты военной политики, а также различные документы в сфере «государственных мер по дальнейшему укреплению военной силы сдерживания страны».

Ким Чен Ын решил пока не применять военные действия против соседей. «На предварительном заседании Центральная военная комиссия ТПК подвела итоги сложившейся ситуации и приостановила планы военных действий против Юга, представленные Генеральному штабу Корейской народной армии к пятому заседанию Седьмой Центральной военной комиссии», — говорится в сообщении.

Отношения Пхеньяна и Сеула ухудшились в начале июня. Причиной стало появление в КНДР антиправительственных листовок, которые распространялись с территории южного соседа. В ответ северокорейские власти «обрубили» все линии связи с Южной Кореей, заявили о достижении «конечной точки» в двусторонних отношениях, а затем взорвали отделение связи с Сеулом. Южнокорейская сторона попыталась связаться с Пхеньяном, но не получила ответа. Сеул выразил сожаления в связи со сложившейся ситуацией, но всю вину переложил на КНДР. Это снова вызвало возмущение северокорейской стороны.