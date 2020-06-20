Идея космического туризма для состоятельных землян уже много лет реализуется с разной степенью регулярности. И спрос на нее, и интерес к таким полетам продолжает оставаться стабильным.

Космическая отрасль в мире переживает подъем. Только недавно был запущен и состыковался с Международной космической станцией (МКС) первый частный космический корабль по программе SpaceX и NASA. Стало привычным, что после вывода на орбиту космических объектов первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершает посадку на морскую платформу и используется многократно при следующих запусках.

Американское космическое агентство NASA готовится к новым полетам желающих оказаться в кабине орбитального корабля, и для этого заключило контракты с несколькими частными компаниями.

Как сообщило издание Komputer swiat, недавно фирма Virgin Galactic подтвердила, что по соглашению с NASA она будет предлагать частные полеты на международную космическую станцию.

Благодаря подписанию Space Act Agreement она получила официальное разрешение на тренировки космонавтов, пользующихся программой космических экскурсий, причем ее собственная программа тренировок началась еще в прошлом году. Virgin Galactic будет отвечать и за доставку туристов на МКС, а также обеспечение ресурсов, как на орбите, так и в наземных структурах. Путешествия должны быть соответственно запланированы, особенно это важно с точки зрения финансов. Нетрудно представить себе, что частный такой полет в космос будет дорог.

В прошлом году NASA обнародовало некоторые расходы, которые облегчат кошелек космических туристов. Например, использование системы жизнеобеспечения и туалета на орбите оценено в 11 тысяч 250 долларов в день. В то же время цена питания, кислорода и инвентаря для упражнений на борту составит 22 тысячи 500 долларов в день. Предусмотрено и пользование интернетом. Клиент должен будет оплатить и расходы на передачу данных: они установлены на уровне 50 долларов за каждый гигабайт.

Из предварительных расчетов следует, что все путешествие может стоить от 50 до 60 миллионов долларов на пассажира при условии, что в каждом конкретном полете таковых будет двое. Это основание рентабельности экзотической затеи.

Такие цифры, понятное дело, отпугивают многих. Но, конечно, не миллиардеров и мультимиллионеров, число которых на Земле год от года растет.

И заинтересованность такими услугами довольно велика, а NASA считает, что к проекту со временем подключатся все новые частные фирмы. В конце концов, чем больше будет субъектов, предлагающих частные полеты в космос, тем потенциально в бюджете будет больше денег, а это существенно в контексте поддержания МКС, стоящей только американцам огромную сумму - 4 миллиарда долларов в год.

Кроме Virgin Galactic, реализация планов космического туризма есть у компаний Blue Origin и SpaceX. Именно последняя, можно считать, уже громко заявила о себе: образно говоря, проложила первую тропку в этом направлении, успешно отправив на МКС свой Crew Dragon. Ее конкуренты из Blue Origin соревнуются не только в этой сфере, но и в области полета фантазии.

Здесь, например, провозгласили тезис, что в будущем миллионы землян будут жить и работать в космосе, чтобы беречь таким образом планету и получать из Вселенной неограниченные ресурсы и энергию.

А в апреле нынешнего года было с гордостью объявлено, что NASA выбрало именно Blue Origin для реализации программы возвращения человечества на Луну. Лозунг ее - «Время возвращаться на Луну и время остаться там».

Как сообщалось, эта компания в кооперации с такими монстрами авиа- и космической отрасли, как Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper, будет развивать создание системы высадки людей на Луну под названием Artemis.

В демовизуализации на сайте компании видно, что новый тип ракеты-носителя Blue Origin имеет такой же принцип возврата на землю первой ступени, как и у конкурента - SpaceX. Космическая гонка между частными фирмами набирает обороты. Но в выигрыше от этого, несомненно, будет все человечество.