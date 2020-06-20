Хорватия открыла пляжи… И близ пляжа выплыла огромная акула

В Хорватии после снятия множеств ограничений и открытия границ начался туристический сезон. Открылись не только рестораны, бары и кафе, но и пляжи. Берега Адриатики стали постепенно оживать, принимая отдыхающих из страны и из-за границы. Ставка пока делается на домашний туризм. Но власти страны оказали серьезную помощь отрасли, составляющей значительную часть ВВП Хорватии.

Вид треугольного спинного плавника зубастого хищника из бирюзовой глубины не напугал плававших неподалеку отдыхающих. Только вызванная полиция смогла убедить отважных пловцов немедленно выйти из воды.

По свидетельству очевидцев, разглядевших ее, это была голубая акула, которая по-латыни классифицируется как Prionace glauca. Ее размеры довольно внушительны — длина тела 4 метра, а вес достигает 200 килограммов. Этот вид считается очень опасным, хотя за всю историю встреч хищника с людьми известно только 13 случаев нападения, 4 из которых были смертельными.

В Адриатическом море, как и во многих других морях на планете, обитает около 30 разновидностей акул. Многие из них находятся под защитой, а две потенциально опасны для человека.

Самым страшным считается белый хищник или белая акула. Всего в водах Адриатики видели ее около 60 раз. Но далеко не всегда люди становятся жертвами нападений. Известно, что за последние 150 лет в результате атак смертельных челюстей в воде погибли только 11 человек. Последнее по времени нападение произошло 12 лет назад — в 2008 году в заливе острова Вис.

Словенский ныряльщик, выживший в результате инцидента, тогда утверждал, что был атакован именно белой акулой, однако подтвердить это не удалось.

О необычном происшествии сообщило хорватское издание Večernji List. А Dubrovački Dnevnik разместил в интернете трехминутную видеозапись субботнего появления хищника в прибрежных водах столицы Хорватии. На ней видно, как треугольный плавник то появляется, то исчезает на поверхности акватории. Акула по-хозяйски кружила неподалеку от малолюдного пляжа, а потом отправилась восвояси.