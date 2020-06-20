Он выразил мнение, что Польша пока еще не готова к принятию солдат США на своей земле. Бен Ходжес также предостерег власти Германии.

В интервью немецкому агенстству dpa он сказал, что это высказывание президента США было ошибкой. Это, по его мнению, ослабляет позиции Соединенных Штатов и и всего НАТО.

Внезапное решение Дональда Трампа о выводе части войск США из Германии, повергшее в шок руководство НАТО, на днях прокомментировал не кто иной, как бывший командующий силами блока на континенте генерал Бен Ходжес, который находится на пенсии.

«Я слышал, что это должно быть наказание для Германии, Это показывает, к сожалению, тотальное отсутствие понимания — как президента США, так и бывшего американского посла в Берлине Ричарда Гренелла — зачем наши солдаты в Германии. Они там не для того, чтобы защищать Германию, а чтобы находились там ради нас», - сказал Ходжес.

По мнению бывшего командующего силами НАТО в Европе, если бы Соединенные Штаты уменьшили свой военный потенциал в Европе, они бы ослабили самих себя.

«Особенно солдаты, базирующиеся в Кайзерслаутерне (земля Северный Рейн-Вестфалия), находятся там для того, чтобы помогать в быстром усилении сил США в случае кризиса», - подчеркнул 62-летний Ходжес, который в 2014-2017 годах возглавлял сухопутные войска НАТО в Европе.

Окрестности Кайзерслаутерна, в том числе имеющая стратегическое значение база Раммштайн, являются самым большим концентрированным скоплением войск США, сегодня насчитывающим 54 тысячи солдат и гражданских сотрудников оборонной отрасли, а также членов их семей.

Выход американцев оттуда был бы «подарком для Кремля», сказал генерал Ходжес.

«Судя по всему, это не результат стратегического анализа, а 100-процентно политическая калькуляция, вероятно, имеющая в виду некоторых американских выборщиков», - пояснил свою точку зрения бывший командующий силами НАТО в Европе.

Он продолжал: «Мы не знаем, как это произойдет. Мы не видели еще никакого официального плана действий». Поясним, что Бен Ходжес является экспертом Вашингтонского консультационного центра анализа европейской политики.

В интервью он добавил, что перемещение американского контингента, скажем, в Польшу, будет затратным.

«Польша к этому пока не готова. Более того, с Германией нам удалось договориться о статусе войск, который регулирует правовые аспекты пребывания американцев. С Польшей мы не имеем пока такого соглашения», - отметил Ходжес.

Однако, по имеющейся информации из польских СМИ, на встрече президентов Польши и США Дуды и Трампа 24 июня будет утверждено положение американских военных в Польше, которое выводит их из-под законодательства Польши. Что серьезно отличается от подобных соглашений, заключенных США с Германией и Японией.

Бен Ходжес также предостерег немецких политиков от ожиданий в случае смены хозяина Белого дома. Он сказал, что «стратегическое мышление немцев не должно зависеть от того, кто является президентом США», так как новая администрация и общественность страны будут ожидать от Германии выполнения своих обязательств, подчеркнул экс-командующий.

Обращаясь к властям страны-члена НАТО, он сказал: «Германия должна инвестировать в оборону по собственному желанию, а не потому, что кто-то им говорит, что они должны это делать. Для этого в Берлине должна быть политическая смелость, чтобы объяснить избирателям и гражданам, в чем состоит риск и для чего важно обладать модернизированным бундесвером».