Генерал Бен Ходжес: «Вывод американских войск из Германии – подарок Кремлю» наш обзор
Внезапное решение Дональда Трампа о выводе части войск США из Германии, повергшее в шок руководство НАТО, на днях прокомментировал не кто иной, как бывший командующий силами блока на континенте генерал Бен Ходжес, который находится на пенсии.
В интервью немецкому агенстству dpa он сказал, что это высказывание президента США было ошибкой. Это, по его мнению, ослабляет позиции Соединенных Штатов и и всего НАТО.
Он выразил мнение, что Польша пока еще не готова к принятию солдат США на своей земле. Бен Ходжес также предостерег власти Германии.
«Я слышал, что это должно быть наказание для Германии, Это показывает, к сожалению, тотальное отсутствие понимания — как президента США, так и бывшего американского посла в Берлине Ричарда Гренелла — зачем наши солдаты в Германии. Они там не для того, чтобы защищать Германию, а чтобы находились там ради нас», - сказал Ходжес.
По мнению бывшего командующего силами НАТО в Европе, если бы Соединенные Штаты уменьшили свой военный потенциал в Европе, они бы ослабили самих себя.
«Особенно солдаты, базирующиеся в Кайзерслаутерне (земля Северный Рейн-Вестфалия), находятся там для того, чтобы помогать в быстром усилении сил США в случае кризиса», - подчеркнул 62-летний Ходжес, который в 2014-2017 годах возглавлял сухопутные войска НАТО в Европе.
Окрестности Кайзерслаутерна, в том числе имеющая стратегическое значение база Раммштайн, являются самым большим концентрированным скоплением войск США, сегодня насчитывающим 54 тысячи солдат и гражданских сотрудников оборонной отрасли, а также членов их семей.
Выход американцев оттуда был бы «подарком для Кремля», сказал генерал Ходжес.
«Судя по всему, это не результат стратегического анализа, а 100-процентно политическая калькуляция, вероятно, имеющая в виду некоторых американских выборщиков», - пояснил свою точку зрения бывший командующий силами НАТО в Европе.
Он продолжал: «Мы не знаем, как это произойдет. Мы не видели еще никакого официального плана действий». Поясним, что Бен Ходжес является экспертом Вашингтонского консультационного центра анализа европейской политики.
В интервью он добавил, что перемещение американского контингента, скажем, в Польшу, будет затратным.
«Польша к этому пока не готова. Более того, с Германией нам удалось договориться о статусе войск, который регулирует правовые аспекты пребывания американцев. С Польшей мы не имеем пока такого соглашения», - отметил Ходжес.
Однако, по имеющейся информации из польских СМИ, на встрече президентов Польши и США Дуды и Трампа 24 июня будет утверждено положение американских военных в Польше, которое выводит их из-под законодательства Польши. Что серьезно отличается от подобных соглашений, заключенных США с Германией и Японией.
Бен Ходжес также предостерег немецких политиков от ожиданий в случае смены хозяина Белого дома. Он сказал, что «стратегическое мышление немцев не должно зависеть от того, кто является президентом США», так как новая администрация и общественность страны будут ожидать от Германии выполнения своих обязательств, подчеркнул экс-командующий.
Обращаясь к властям страны-члена НАТО, он сказал: «Германия должна инвестировать в оборону по собственному желанию, а не потому, что кто-то им говорит, что они должны это делать. Для этого в Берлине должна быть политическая смелость, чтобы объяснить избирателям и гражданам, в чем состоит риск и для чего важно обладать модернизированным бундесвером».