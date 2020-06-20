Коронавирусом заразились свыше 9,2 миллионов человек

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 24 июня превысило 9,2 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 9 263 466 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил порядка 160 тысяч. За весь период пандемии скончались 476 960 инфицированных, 4,6 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (более 2,3 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (1,1 миллиона человек), Россия (599,7 тысячи) оказалась на третьем месте. Индия (440,2 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая Великобританию (307,7 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Перу, Чили, Испания, Италия и Иран.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 121 228 человек. Самая частая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.