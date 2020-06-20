Армяне продолжают обстрелы
Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 29 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберное оружие, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 29 раз", - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.
"Враг был остановлен ответным огнем, ситуация находится под полным контролем наших подразделений", - сообщает Минобороны.