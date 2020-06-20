Трамп пригрозил посадить Болтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывший советник Джон Болтон должен сидеть в тюрьме, а его денежные средства должны быть конфискованы. Об этом американский лидер написал в своем Twitter-аккаунте.

Такое наказание, по мнению Трампа, должно последовать за разглашение его бывшим советником секретной информации с целью получения прибыли. Президент также отметил, что жалеет о моменте, когда простил Болтона.

В другой своей записи глава Белого дома утверждает, что написанная бывшим советником книга «Комната, где это произошло» — это его собственное мнение. Трамп также добавил, что считает Болтона глупым.