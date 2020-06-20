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В последние месяцы в связи с особым карантинным режимом, объявленным на территории страны, для предотвращения скопления большого количества людей в закрытых помещениях во многие объекты сферы услуг клиенты пропускаются поочередно. Это, в свою очередь, провоцирует появление очередей. «Взрыв» активности наблюдается и перед отделениями коммерческих банков. Об этом и о ситуации в банковском секторе в целом, в интервью рассказал Рамиль Имамов – главный директор по розничным продажам одного из крупнейших банков страны Kapital Bank.

- Из-за пандемии в последнее время, как и перед многими другими торгово-сервисными объектами, перед банками мы также наблюдаем скопление людей и образование длинных очередей. Не остаются без внимания и очереди перед филиалами Kapital Bank. Не могли бы вы прокомментировать причину этого? - Как вам известно, с марта текущего года в рамках мер по борьбе с коронавирусом в стране введен особый карантинный режим. По этой причине, как и в ряде других общественных мест, в филиалах банков рекомендуется соблюдать социальную дистанцию, контролировать плотность людей в закрытых помещениях, а иногда даже приостанавливать работу филиалов в нерабочие, а также праздничные дни. Отмечу, что Kapital Bank обслуживает более 3 миллионов физических и более 22 тысяч юридических лиц по всей стране. Наш банк также выступает партнером в ряде социальных проектов государственного значения. В качестве примера могу отметить пенсионные карты, социальные карты, фермерские карты и другие проекты. В настоящее время наш банк является лидером в стране по размеру сервисной сети. Филиал «Иншаатчылар», который мы на днях предоставили в пользование клиентам, является 118-й по счету точкой обслуживания.

Касательно очередей перед филиалами, хотел бы отметить, что в филиалах и отделениях по всей стране только 50% наших сотрудников-операционистов выходят на работу. То есть если раньше в филиале клиентов обслуживало около 8 сотрудников, то сейчас в этой сфере задействованы только 4 работника. В то же время, по указанию главы государства началась выплата единовременных пособий безработным лицам и малообеспеченным гражданам, а также малым и средним предпринимателям. В отличие от многих других банков, Kapital Bank выступает посредником в выдаче этих пособий. Вышеперечисленные факторы являются основными причинами увеличения наплыва клиентов в филиалах и образования очередей. - Какой вы видите выход из сложившейся ситуации? - Помимо всего перечисленного, я хотел бы отметить и клиентов, которые приходят в филиалы для совершения операций по обмену валюты, переводу денежных средств, открытию карт или текущих счетов, размещению вкладов, а также продлению срока действующих платежных карт. Учитывая тот факт, что в связи с карантинным режимом, как отмечалось ранее, количество сотрудников в точках обслуживания вдвое меньше, выполнение всех этих операций занимает больше времени, что, в свою очередь, становится причиной появления очередей. Мы рекомендуем нашим клиентам, посещающим филиалы для совершения традиционных банковских операций, пользоваться цифровыми дистанционными банковскими услугами. Клиенты, не тратя своя время и не приходя в филиалы банка, могут воспользоваться приложением BirBank и производить свои операции онлайн.